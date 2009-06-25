Im Wald vor lauter BäumenJetzt kostenlos streamen
Doktor Martin
Folge 7: Im Wald vor lauter Bäumen
Von Ferne läuten die Hochzeitsglocken, deshalb ist Polizeichef Mark Dononelli noch dringend auf der Suche nach einem Trauzeugen. Seine erste Wahl ist natürlich Doktor Martin Helling - der aber nur ein klares "Nein" als Antwort bereithält. Da Gina dringend auf Klärung der Angelegenheiten drängt, willigt schließlich Nils Breitens ein - eine Entscheidung, die Nils schnell bereut, denn ausgerechnet am Samstag soll als Junggesellenabschied ein Campingausflug stattfinden - mit Mark und Nils als einzigen Teilnehmern. Während Martin auf dem Dorffest alle Hände voll damit zu tun hat, die Verletzungen von ein paar Jungen zu behandeln, die sie sich bei einer dummen und vor allem gefährlichen Mutprobe mit Petermännchen - einer Barschart mit giftigen Flossenstacheln - beigebracht haben, wird Mark im Wald von einer Schlange gebissen und kollabiert. Nils kann Paula zwar telefonisch die Situation schildern, weiß aber nicht, wo Mark und er sich befinden. So ist Doktor Martin gezwungen, zu einer Rettungsexpedition ins Ungewisse aufzubrechen, und ist dabei auf die Hilfe des einzigen Menschen angewiesen, der die Wälder rund um das Mallmoor wie seine Westentasche kennt: Förster Thorsten Borchert, der bis vor Kurzem noch der festen Überzeugung war, mit einem mannsgroßen unsichtbaren Eichhörnchen zusammenzuleben.
