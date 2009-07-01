Doktor Martin
Folge 8: Liebeswahn
Thea kann es nicht fassen: Erik hat sie gebeten, bei ihm einzuziehen! Dumm nur, dass einige ihrer Schüler davon erfahren haben und plötzlich das Gerücht im Ort die Runde macht, die beiden würden heiraten! Martin ist verletzt und enttäuscht und flüchtet sich in seine Arbeit: Mark Dononelli möchte sich vor seiner Hochzeit mit Gina einem Ganzkörper-Check-Up unterziehen und lässt sich auf Herz und Nieren prüfen. Dabei stellt der Doktor allerdings fest, dass Mark zeugungsunfähig ist - während er kurz danach bei Gina eine Schwangerschaft diagnostiziert! Zum ersten Mal denkt Martin daran, seine Schweigepflicht zu brechen und steht vor der wahrscheinlich schwersten Entscheidung seines Lebens - bis etwas geschieht, was das Leben nahezu sämtlicher Einwohner von Neuharlingersiel und insbesondere von Doktor Martin Helling auf den Kopf stellt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick