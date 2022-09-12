Toast Hawaii mit SchweinesteakJetzt kostenlos streamen
Doppelt kocht besser
Folge vom 12.09.2022: Toast Hawaii mit Schweinesteak
43 Min.Folge vom 12.09.2022Ab 6
Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute die Liebespaare Nico (45) & Stefanie (37), Steven (30) & Robert (30) sowie Angi (29) & Matze (36).
Genre:Unterhaltung, Kochen
Produktion:DE, 2022
6
