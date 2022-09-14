Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Doppelt kocht besser

Matjes mit grünen Bohnen

SAT.1Folge vom 14.09.2022
Matjes mit grünen Bohnen

Matjes mit grünen BohnenJetzt kostenlos streamen

Doppelt kocht besser

Folge vom 14.09.2022: Matjes mit grünen Bohnen

43 Min.Folge vom 14.09.2022Ab 6

In Bayern können Sie samstags von 17:00-18:00 Uhr das SAT.1 Bayern-Magazin empfangen. In allen anderen Verbreitungsgebieten empfangen Sie "Doppelt kocht besser". // Matjes mit grünen Bohnen: Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Heute treten Sandra & Thomas, Selina & Léon sowie Irma & Johnny an.

Alle verfügbaren Folgen