Doppelt kocht besser

Milchreis mit Karamellbutter, Kirschen und Mandelblättern

SAT.1Folge vom 22.09.2022
Milchreis mit Karamellbutter, Kirschen und Mandelblättern

Milchreis mit Karamellbutter, Kirschen und MandelblätternJetzt kostenlos streamen

Doppelt kocht besser

Folge vom 22.09.2022: Milchreis mit Karamellbutter, Kirschen und Mandelblättern

43 Min.Folge vom 22.09.2022Ab 6

Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute die Geschwister Samira (34) & Caro (31), Tanja (54) & Sonja (54) sowie Tiziana (18) & Valentina (18).

