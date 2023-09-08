Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dorfverbrechen

Staffel 1 Folge 2: Der tote Millionär im Schweinestall

ATVStaffel 1Folge 2vom 08.09.2023
Staffel 1 Folge 2: Der tote Millionär im Schweinestall

Staffel 1 Folge 2: Der tote Millionär im SchweinestallJetzt kostenlos streamen

Dorfverbrechen

Folge 2: Staffel 1 Folge 2: Der tote Millionär im Schweinestall

49 Min.Folge vom 08.09.2023Ab 12

2017 entdecken Polizisten in einer 600-Seelen-Gemeinde in Oberösterreich eine verweste Leiche in einem Schweinestall. Der Fund erschüttert das ganze Dorf. Wer ist der Tote in Haigermoos?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Dorfverbrechen
ATV
Dorfverbrechen

Dorfverbrechen

Alle 2 Staffeln und Folgen