Staffel 1 Folge 3: Der brutale Tiroler Goldmörder

ATVStaffel 1Folge 3vom 15.09.2023
49 Min.Folge vom 15.09.2023Ab 12

2012 wurde in der Nähe von Wiesing im Zillertal die halb verbrannte Leiche von Erika H. gefunden. Die acht Kilo Goldbarren, mit denen die RAIKA-Prokuristin am Vortag die Filiale verlassen hat, sind spurlos verschwunden.

