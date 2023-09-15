Staffel 1 Folge 3: Der brutale Tiroler GoldmörderJetzt kostenlos streamen
49 Min.Folge vom 15.09.2023Ab 12
2012 wurde in der Nähe von Wiesing im Zillertal die halb verbrannte Leiche von Erika H. gefunden. Die acht Kilo Goldbarren, mit denen die RAIKA-Prokuristin am Vortag die Filiale verlassen hat, sind spurlos verschwunden.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4