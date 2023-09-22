Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dorfverbrechen

Staffel 1 Folge 4: Der grausame Landdoktor

ATVStaffel 1Folge 4vom 22.09.2023
Staffel 1 Folge 4: Der grausame Landdoktor

Staffel 1 Folge 4: Der grausame LanddoktorJetzt kostenlos streamen

Dorfverbrechen

Folge 4: Staffel 1 Folge 4: Der grausame Landdoktor

49 Min.Folge vom 22.09.2023Ab 12

In der Steiermark betreibt Dr. L zwei Ordinationen als Arzt und Hausapotheker. Er wird von seinen Patienten geachtet und geehrt, doch von seiner Familie wird er gefürchtet. Überarztung, Drogenmissbrauch und Vergewaltigung werden dem Arzt vorgehalten. Und plötzlich kommt auch der Vater seiner Ex-Geliebten ums Leben.

