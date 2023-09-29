Staffel 1 Folge 5: Der Wilderer von AnnabergJetzt kostenlos streamen
Dorfverbrechen
Folge 5: Staffel 1 Folge 5: Der Wilderer von Annaberg
47 Min.Folge vom 29.09.2023Ab 12
Am 16. September 2013 begeben sich Einsatzkräfte in Annaberg bei Mariazell auf die Suche nach einem unbekannten Wilderer. Es handelt sich dabei um Alois H., einen angesehenen Unternehmer, Sportschützen und Jäger. Bei der Verfolgung kommt alles anders als geplant.
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4