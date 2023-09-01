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Dorfverbrechen

Staffel 1 Folge 1: Der Postkartenräuber im Ländle

ATVStaffel 1Folge 1vom 01.09.2023
Staffel 1 Folge 1: Der Postkartenräuber im Ländle

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Dorfverbrechen

Folge 1: Staffel 1 Folge 1: Der Postkartenräuber im Ländle

50 Min.Folge vom 01.09.2023Ab 12

14 Überfälle auf Banken und Postämter in Vorarlberg und Deutschland gehen auf das Konto des jahrelang gesuchten Phantoms. Fast zehn Jahre lang spielt der Postkartenräuber mit der Polizei Katz-und-Maus.

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