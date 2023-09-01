Staffel 1 Folge 1: Der Postkartenräuber im LändleJetzt kostenlos streamen
Dorfverbrechen
Folge 1: Staffel 1 Folge 1: Der Postkartenräuber im Ländle
50 Min.Folge vom 01.09.2023Ab 12
14 Überfälle auf Banken und Postämter in Vorarlberg und Deutschland gehen auf das Konto des jahrelang gesuchten Phantoms. Fast zehn Jahre lang spielt der Postkartenräuber mit der Polizei Katz-und-Maus.
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Dorfverbrechen
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Genre:Krimi
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 2: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 2: ATV