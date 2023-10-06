Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1 Folge 6: Der Amoklauf in Potzneusiedl

ATVStaffel 1Folge 6vom 06.10.2023
46 Min.Folge vom 06.10.2023Ab 12

Im April 2005 bringt Rudolf Z. drei Frauen bei einem Amoklauf auf brutale Art und Weise um. Eines der Opfer: seine eigene Schwester. Die Schreckenstat entsetzt die kleine Gemeinde bis heute. Was hat den gebürtigen Potzneusiedler dazu gebracht?

