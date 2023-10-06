Staffel 1 Folge 6: Der Amoklauf in PotzneusiedlJetzt kostenlos streamen
Dorfverbrechen
Folge 6: Staffel 1 Folge 6: Der Amoklauf in Potzneusiedl
46 Min.Folge vom 06.10.2023Ab 12
Im April 2005 bringt Rudolf Z. drei Frauen bei einem Amoklauf auf brutale Art und Weise um. Eines der Opfer: seine eigene Schwester. Die Schreckenstat entsetzt die kleine Gemeinde bis heute. Was hat den gebürtigen Potzneusiedler dazu gebracht?
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4