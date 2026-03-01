Zum Inhalt springenBarrierefrei
Downton Abbey

Das Vermächtnis

NBCUniversalStaffel 1Folge 1
Das Vermächtnis

Downton Abbey

Folge 1: Das Vermächtnis

66 Min.

1912: Lord Robert Crawley ist Herr über große Ländereien sowie Vater dreier Töchter. Eines Morgens erfährt die Familie, dass der Verlobte der Crawley-Tochter Mary und zukünftiger Erbe beim Untergang der Titanic ertrunken ist. Die Zukunft des Familienerbes steht somit auf der Kippe. Da taucht mit Matthew Crawley ein entfernter Verwandter als neuer rechtmäßiger Erbe auf. Allerdings kann dieser mit den Gepflogenheiten des Standes nur wenig anfangen.

