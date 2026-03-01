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Downton Abbey

Neue Zeiten

Staffel 1Folge 4vom 01.03.2026
Neue Zeiten

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Downton Abbey

Folge 4: Neue Zeiten

46 Min.Folge vom 01.03.2026

Der Ire Tom Branson heuert auf Downton Abbey als Chauffeur an. Nebenbei interessiert er sich aber stark für Politik und die Gewerkschaftsbewegung. Ein Engagement, das auf Downton Abbey nur auf wenig Gegenliebe stößt. Sybil ist allerdings fasziniert von dem jungen Mann.

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