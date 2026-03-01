Downton Abbey
Folge 6: Das Geständnis
47 Min.Folge vom 01.03.2026
Von den politischen Umwälzungen im Land und den Ansichten von Chauffeur Tom Branson fasziniert, beginnt sich Sybil immer mehr für einen gesellschaftlichen Wandel zu engagieren. Gegen den Willen ihres Vaters besucht sie Veranstaltungen und macht sich für Frauenrechte stark. Lord Robert Crawley wird zudem von einem Geständnis seines Kammerdieners Mr. Bates überrascht. Dieser hat sich in der Vergangenheit etwas zu Schulden kommen lassen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Downton Abbey
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama, Drama
Produktion:GB, 2010
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2013 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved