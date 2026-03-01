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Downton Abbey

Unter Verdacht

NBCUniversalStaffel 1Folge 5vom 01.03.2026
Unter Verdacht

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Downton Abbey

Folge 5: Unter Verdacht

48 Min.Folge vom 01.03.2026

Die dramatischen Ereignisse in der Nacht rund um den Besuch des türkischen Botschafters Kemal Pamuk in Downton Abbey lassen Mary nicht los. Der Umstand, dass Hausdienerin Daisy Schwierigkeiten hat, das Geheimnis für sich zu behalten, erleichtert die Sache nicht gerade. Unter den Angestellten spitzt sich auch ein anderer Konflikt zu: Kammerdiener John Bates wird Opfer einer Intrige.

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