Downton Abbey

Das Familienerbe

Staffel 1Folge 2vom 01.03.2026
Das Familienerbe

Folge 2: Das Familienerbe

48 Min.Folge vom 01.03.2026

Matthew Crawley hat seine neue Rolle als Erbe des Crawley-Vermögens akzeptiert. Zumindest versucht er es und zieht zusammen mit seiner Mutter Isobel in das Dorf in der Nähe von Downton Abbey. Mit dem adeligen Lebenswandel der Crawleys können sich beide aber nur schwer anfreunden. Mutter Isobel engagiert sich derweil im örtlichen Hospital und Carson, der Butler von Lord Robert Crawley, bekommt Probleme mit einem alten Geschäftspartner.

