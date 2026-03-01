Eine verhängnisvolle AffäreJetzt kostenlos streamen
Downton Abbey
Folge 3: Eine verhängnisvolle Affäre
48 Min.Folge vom 01.03.2026
Rose Leslie ist bei den Crawleys angestellt. Allerdings strebt sie nach mehr und möchte eine Ausbildung als Sekretärin beginnen. Da Karrierewünsche von Frauen aber zu jener Zeit ungern gesehen sind, versucht sie ihre Wünsche zu verheimlichen. Umso überraschter und erfreuter ist sie, als Crawley-Tochter Sybil sie offen unterstützt. Derweil steht hoher Besuch in Downton Abbey an. Ein Abend, der nicht ohne Folgen bleibt.
Downton Abbey
Genre:Historisches Drama, Drama
Produktion:GB, 2010
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2013 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved