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Downton Abbey

Kriegszeiten

NBCUniversalStaffel 2Folge 1vom 01.03.2026
Kriegszeiten

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Downton Abbey

Folge 1: Kriegszeiten

67 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12

Der Erste Weltkrieg fordert auch von der Family Crawley Einsatz und Opfer. Matthew kämpft an der Front in den Schützengräben Frankreichs. Auch die beiden Diener Thomas und William ziehen in den Krieg. Darüber hinaus befinden sich Mary und Matthew im Gefühlschaos. Sie lieben sich immer noch, planen aber die Hochzeit mit jeweils einem anderen Partner.

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