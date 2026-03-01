Zum Inhalt springenBarrierefrei
Downton Abbey

Verwirrung der Gefühle

Staffel 2Folge 6vom 01.03.2026
Verwirrung der Gefühle

Downton Abbey

Folge 6: Verwirrung der Gefühle

54 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6

Downton Abbey wird von der Vergangenheit eingeholt: Ein schwer im Gesicht verwundeter Major behauptet, der angeblich bei dem Untergang der Titanic ertrunkene Erbe zu sein. Dies stellt die gesamte Familie und ihre Gefühle auf den Kopf. Gute Laune verbreitet aber eine große Nachricht: Der Krieg ist zu Ende!

NBCUniversal
