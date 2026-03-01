Downton Abbey
Folge 4: Bates' Rückkehr
53 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12
Tom Branson und Sybil Crawley kommen sich über ihr gemeinsames politisches Engagement auch persönlich näher. Doch die Beziehung zwischen einer Adeligen und einem einfachen Angestellten lässt die Tradition nicht zu. Trotzdem macht Tom Sybil einen Heiratsantrag. Auch Mary ist von ihren Gefühlen verwirrt, was besonders deutlich wird, als Matthew auf Heimaturlaub kommt. Derweil freut sich Anna über die Rückkehr von Mr. Bates.
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Downton Abbey
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama, Drama
Produktion:GB, 2010
Altersfreigabe:
12
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