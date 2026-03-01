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Downton Abbey

Bates' Rückkehr

NBCUniversalStaffel 2Folge 4vom 01.03.2026
Bates' Rückkehr

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Downton Abbey

Folge 4: Bates' Rückkehr

53 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12

Tom Branson und Sybil Crawley kommen sich über ihr gemeinsames politisches Engagement auch persönlich näher. Doch die Beziehung zwischen einer Adeligen und einem einfachen Angestellten lässt die Tradition nicht zu. Trotzdem macht Tom Sybil einen Heiratsantrag. Auch Mary ist von ihren Gefühlen verwirrt, was besonders deutlich wird, als Matthew auf Heimaturlaub kommt. Derweil freut sich Anna über die Rückkehr von Mr. Bates.

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