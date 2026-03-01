Downton Abbey
Folge 8: Am Abgrund
68 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12
Lord Robert Crawley erfährt von den Heiratsplänen seiner Tochter Sybil mit seinem Chauffeur Tom - eine Nachricht, die er nicht gut verkraftet. Doch eine Tragödie überschattet alles: Lavinia stirbt in Downton Abbey an der Spanischen Grippe.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Downton Abbey
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama, Drama
Produktion:GB, 2010
Altersfreigabe:
12
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