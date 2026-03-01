Downton Abbey
Folge 9: Ein Antrag aus Liebe
93 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12
Nach seiner Verhaftung wegen Mordverdacht beginnt für Mr. Bates der Prozess. Anna besucht ihn regelmäßig im Gefängnis und spricht ihm Mut zu. Derweil steht in Downton Abbey die große Weihnachtsfeier an. Das gesamte Anwesen wird festlich geschmückt und die ersten Gäste sind bereits eingetroffen.
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Downton Abbey
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Historisches Drama, Drama
Produktion:GB, 2010
Altersfreigabe:
12
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