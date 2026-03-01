Downton Abbey
Folge 3: Das Hospital
54 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6
Lord Robert Crawley würde ebenfalls gerne an der Front seinen Dienst tun. Allerdings ist er für den aktiven Dienst nicht mehr geeignet und muss an der Heimatfront seinen Einsatz leisten - ein Umstand, mit dem er sich nur schwer anfreunden kann. Anders verhält es sich bei seinen Töchtern. Diese fühlen sich in ihren neuen Aufgaben sichtlich wohl.
Downton Abbey
Genre:Historisches Drama, Drama
Produktion:GB, 2010
6
