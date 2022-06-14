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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Deadly Doses

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 10vom 14.06.2022
Deadly Doses

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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 10: Deadly Doses

47 Min.Folge vom 14.06.2022Ab 12

Lea Conrad wird plötzlich von einem unerträglichen Juckreiz befallen, den sie mit einer hohen Dosis Antihistaminikum behandelt. Kurze Zeit später wird sie halb bewusstlos gefunden und ins Krankenhaus gebracht. Dort stirbt sie nach einem Anfall ... Deborah Grunow litt seit einem schweren Autounfall unter chronischen Schmerzen und war auf starke Schmerzmittel angewiesen. Eines Tages wird sie ohnmächtig und stirbt kurz darauf im Krankenhaus. War es Suizid?

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