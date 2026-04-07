Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 12: Shock to the System
46 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 12
Durch einen anonymen Notruf finden Polizisten die Leiche von Andrew Hopper in einer üblen Gegend der Stadt. Der Tote hält eine Spritze in der Hand, in seiner Nähe liegt ein Rasierer. Sein Gesicht ist blutüberströmt. Wer oder was brachte den Mann um?
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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
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Genre:Reality, Medizin, Gesundheit
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1, Season 3-6, Season 8-9: Nent Studios UK Ltd. & © Season 4: Videorechte: Nent Studios UK Ltd., Bildrechte: MMXI ATLAS MEDIA CORPORATION