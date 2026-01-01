Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. Stone

Prologue of Dr. Stone

CrunchyrollStaffel 2Folge 11
Prologue of Dr. Stone

Prologue of Dr. StoneJetzt kostenlos streamen

Dr. Stone

Folge 11: Prologue of Dr. Stone

24 Min.Ab 12

Senku und die anderen überwältigen Hyoga und nehmen ihn gefangen. Somit hat das Wissenschafts-Königreich vorerst gewonnen und fängt an, eine neue Zivilisation aufzubauen. Tsukasa ist schwer verletzt und Senku versucht sein Bestes, ihn zu heilen. Die einzige Lösung scheint jedoch eine erneute Versteinerung zu sein ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Dr. Stone
Crunchyroll
Dr. Stone

Dr. Stone

Alle 2 Staffeln und Folgen