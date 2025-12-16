Dr. Stone
Folge 5: Steam Gorilla
24 Min.Ab 12
Senku hat es geschafft, eine Dampfmaschine zu bauen. Mit dem Gefährt wollen er und seine Freunde nun Richtung Tsukasa-Imperium aufbrechen, um Chrome aus den Fängen des Feindes zu befreien. Durch einige clevere Anpassungen gelingt es Senku, das Fahrzeug zu einem Panzer umzufunktionieren ...
Genre:Anime
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Crunchyroll