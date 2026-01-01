Dr. Stone
Folge 8: Final Battle
24 Min.Ab 12
Die Salpetersäure in der Wunderhöhle kann dazu verwendet werden, die versteinerten Menschen wieder zum Leben zu erwecken. Deshalb wollen Senku und seine Freunde den Ort unter ihre Kontrolle bringen. Mithilfe des Steam Gorillas wollen sie einen Angriff wagen und das Tukasa-Imperium überwältigen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. Stone
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Science Fiction, Fantasie, Abenteuer, Action
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Crunchyroll