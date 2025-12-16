Dr. Stone
Folge 9: Der Zerstörer und der Retter
24 Min.Ab 12
Der Kampf um die Wunderhöhe geht weiter: Während Senku und seine Freunde diese für den Moment unter ihrer Kontrolle haben, bereitet Tsukasa bereits einen Gegenschlag vor. Die Wissenschaftler müssen schnellstmöglich einen Weg finden, um den Feind zu besiegen.
Genre:Anime, Science Fiction, Fantasie
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Crunchyroll