Dr. Stone
Folge 7: Streng geheime Mission
24 Min.Ab 12
Nach dem Gefängnisausbruch befindet sich Chrome wieder im Camp bei seinen Freunden. Als nächstes wollen diese die Wunderhöhle unter ihre Kontrolle bringen. Da das Tsukasa-Imperium in der Überzahl ist, will Senku dessen Mitglieder auf seine Seite ziehen. Durch Gens Imitation von Lillian Weinberg soll der Plan aufgehen, doch dann taucht plötzlich Ukyo auf ...
Genre:Anime, Science Fiction, Fantasie
Produktion:JP, 2019
Copyrights:© Crunchyroll