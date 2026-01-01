Dr. Stone
Folge 4: Die Großoffensive
24 Min.Ab 12
Nikki beschließt, sich Senku und seinen Leuten anzuschließen und liefert im Gegenzug Informationen über Tsukasa und seine wichtigsten Gefolgsleute. Zu diesen gehört auch Ukyo, der es auf Chrome und Magma abgesehen hat. Chrome sieht nur einen Ausweg aus seiner misslichen Lage und ergibt sich dem Feind.
