Dragonball
Folge 2: Im Palast des Gottes
21 Min.Folge vom 27.03.2026Ab 6
Während in seiner Heimat die Vorbereitungen für seine Ehrung auf Hochtouren laufen, macht sich Goku auf den Weg zu Gott. Doch dabei bekommt er es zunächst mit Popo zu tun, Gottes Diener ...
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Dragonball
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation