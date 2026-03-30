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Dragonball

Ein langer Weg für einen Wunsch

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 3vom 30.03.2026
Ein langer Weg für einen Wunsch

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Dragonball

Folge 3: Ein langer Weg für einen Wunsch

21 Min.Folge vom 30.03.2026Ab 6

Obwohl Goku gegen Popo auf verlorenem Posten steht, erhält er eine Audienz bei Gott. Für seine Leistungen im Kampf gegen Piccolo bekommt Goku dann eine großartige Überraschung. Er erfährt außerdem einen erstaunlichen Zusammenhang zwischen Gott und Piccolo ...

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