Ein langer Weg für einen WunschJetzt kostenlos streamen
Dragonball
Folge 3: Ein langer Weg für einen Wunsch
21 Min.Folge vom 30.03.2026Ab 6
Obwohl Goku gegen Popo auf verlorenem Posten steht, erhält er eine Audienz bei Gott. Für seine Leistungen im Kampf gegen Piccolo bekommt Goku dann eine großartige Überraschung. Er erfährt außerdem einen erstaunlichen Zusammenhang zwischen Gott und Piccolo ...
Weitere Folgen in Staffel 5
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Dragonball
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 5: Bird Studio/Shueisha, Toei Animation