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Dragonball

Meister Mutaito

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 7vom 01.04.2026
Meister Mutaito

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Dragonball

Folge 7: Meister Mutaito

21 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Goku wird in die Zeit zurückgeschickt, als der Herr der Schildkröten noch jung war und mit dem Herren der Kraniche zerstritten war. Ein Kampf, in dem nun auch Goku eine Rolle spielt. Dabei soll er doch eigentlich den Zugang zu seiner eigenen spirituellen Energie finden ...

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