Dragonball
Folge 7: Meister Mutaito
21 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Goku wird in die Zeit zurückgeschickt, als der Herr der Schildkröten noch jung war und mit dem Herren der Kraniche zerstritten war. Ein Kampf, in dem nun auch Goku eine Rolle spielt. Dabei soll er doch eigentlich den Zugang zu seiner eigenen spirituellen Energie finden ...
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Dragonball
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation