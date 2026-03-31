Das Geheimnis des AngelnsJetzt kostenlos streamen
Dragonball
Folge 6: Das Geheimnis des Angelns
21 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 6
Um endlich mit mehr Konzentration an seine Aufgaben herangehen zu können, erhält Goku vom Großvater einer seltsamen Familie eine Lektion im Angeln. Yamchu, Tenshinhan und Kuririn machen sich unterdessen auf verschiedene Reisen, um für die kommenden Aufgaben gewappnet zu sein ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dragonball
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation