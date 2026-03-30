Dragonball
Folge 4: Wieder vereint
21 Min.Folge vom 30.03.2026Ab 6
Nicht nur der Drache Shenlong wird wieder zum Leben erweckt. Alle, die Piccolo einst umbrachte, erhalten eine zweite Chance - was für ein Wiedersehen mit Kuririn, Chao-Zu und dem Herren der Schildkröten! Goku fasst einen weitreichenden Entschluss ...
Weitere Folgen in Staffel 5
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Dragonball
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation