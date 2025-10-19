Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dream Kitchen

Wer gewinnt sein eigenes Restaurant?

35 Min.Ab 12

Der Startschuss von "Dream Kitchen"! Maike, Melf, Alan, Jeroen, Marvin und David treten an um mit ihren Konzepten die kritische Jury zu überzeugen. Ob Flammkuchen, Fisch oder belgische Fritten, der erste Casting Tag hat neben gastronomischer Vielfalt allerlei an Emotionen, Verzweiflung und Kampfgeist zu bieten. Doch wer schafft es in die nächste Runde?

