Dream Kitchen
Folge 7: Ist Sascha dem Druck gewachsen?
35 Min.Ab 12
Von Freitag bis Sonntag steht Sascha vor der größten Bewährungsprobe. Volle Tische, hohes Tempo und anspruchsvolle Gäste stellen ihn auf die Probe. Am Sonntag steigert Max Insta-Post den Ansturm zusätzlich. Jetzt entscheidet sich, ob Sascha sein Konzept erfolgreich verteidigen kann oder ob die Belastung zu groß wird und sein Traum ins Wanken gerät.
Genre:Dokumentation, Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tastemaker Productions GmbH