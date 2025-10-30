Dream Kitchen
Folge 4: Das ist der erste Finalist
35 Min.Ab 12
Die Casting-Phase ist vorbei und Max schaut auf die Highlights der Casting-Tage zurück und entscheidet, wer ihn überzeugt hat und sich in der nächsten Phase beweisen darf: mit einem eigenen Pop-up Restaurant in Köln. Nach der Entscheidung laufen die Vorbereitung für die Eröffnung des ersten Pop-ups bereits auf Hochtouren.
Genre:Dokumentation, Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tastemaker Productions GmbH