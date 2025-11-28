BTS 2: So sah es hinter den Kulissen ausJetzt kostenlos streamen
Dream Kitchen
Folge 13: BTS 2: So sah es hinter den Kulissen aus
23 Min.Ab 12
Der Weg zum eigenen Restaurant von Sascha war lang und voller Hürden. Wie Max und sein Team diese Hürden bewältigt haben und welche Hürden es gar nicht in die Show geschafft haben, verrät dieser exklusive Behind-The-Scenes Einblick.
Genre:Dokumentation, Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tastemaker Productions GmbH