Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dream Kitchen

Endspurt bei Jolin

JoynStaffel 1Folge 9
Endspurt bei Jolin

Endspurt bei JolinJetzt kostenlos streamen

Dream Kitchen

Folge 9: Endspurt bei Jolin

35 Min.Ab 12

Am entscheidenden Wochenende wird Jolin richtig gefordert. Gästeflut, kritische Feedbacks und das permanente Chaos in der Küche bringen sie an ihre Grenzen. Besonders am Sonntag steht sie vor dem ultimativen Reality-Check: Nach Max Insta-Post ist das Pop-up bis auf den letzten Platz voll. Kann ihr Konzept auch unter diesem enormen Druck bestehen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Dream Kitchen
Joyn
Dream Kitchen

Dream Kitchen

Alle 1 Staffeln und Folgen