Dream Kitchen
Folge 6: Tränen bei Saschas Pop-up
36 Min.Ab 12
Sascha übernimmt als zweiter das Restaurant in Köln. Nun gilt es, seine Vision und seine Ideen an die Gäste zu bringen, doch schnell zeigt sich: Der Druck ist groß, die Gäste kritisch und die Abläufe schwierig. Bereits der erste Tag bringt Licht und Schatten. Kriegt Sascha noch die Kurve zu einem erfolgreichen Restaurant?
Genre:Dokumentation, Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tastemaker Productions GmbH