Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dream Kitchen

Tränen bei Saschas Pop-up

JoynStaffel 1Folge 6
Tränen bei Saschas Pop-up

Tränen bei Saschas Pop-upJetzt kostenlos streamen

Dream Kitchen

Folge 6: Tränen bei Saschas Pop-up

36 Min.Ab 12

Sascha übernimmt als zweiter das Restaurant in Köln. Nun gilt es, seine Vision und seine Ideen an die Gäste zu bringen, doch schnell zeigt sich: Der Druck ist groß, die Gäste kritisch und die Abläufe schwierig. Bereits der erste Tag bringt Licht und Schatten. Kriegt Sascha noch die Kurve zu einem erfolgreichen Restaurant?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Dream Kitchen
Joyn
Dream Kitchen

Dream Kitchen

Alle 1 Staffeln und Folgen