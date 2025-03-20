Eco Spezial: Die Chronologie der Causa Grasser vom 20.03.2025Jetzt kostenlos streamen
Der zu vier Jahren Gefängnis verurteilte ehemalige Finanzminister Karl-Heinz Grasser hat im Juni 2025 seine Haft in der Justizanstalt Innsbruck angetreten. Im September hat Grasser einen Antrag auf eine Fußfessel gestellt. Es ist ein mutmaßlicher Kriminalfall, der Österreich beschäftigt hat, wie kaum ein anderer. Das "Eco Spezial" beleuchtet die Chronologie der BUWOG-Affäre vor der Urteilsverkündung und berichtet über eine der polarisierendsten Personen der österreichischen Politik: Karl-Heinz Grasser. Bildquelle: ROLAND SCHLAGER / APA / picturedesk.com
