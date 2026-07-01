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Eden - Du bezahlst für jede Lüge

Lügen verboten: Die ehrlichste Dating-Show beginnt!

JoynStaffel 1Folge 1vom 16.07.2026
Lügen verboten: Die ehrlichste Dating-Show beginnt!

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Folge 1: Lügen verboten: Die ehrlichste Dating-Show beginnt!

38 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 12

Die Kandidaten ziehen gemeinsam in die luxuriöse Villa ein und lernen sich bei den ersten Gesprächen und Flirts kennen. Während erste Sympathien entstehen, muss sich Roberto als Erster dem Lügendetektortest stellen. Die Gruppe verfolgt seine Befragung und erfährt, dass einige seiner Aussagen nicht der Wahrheit entsprechen. Coco deckt zusätzlich eine Lüge von Roberto auf und beginnt, sein Verhalten kritisch zu hinterfragen.

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