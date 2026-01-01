Eden - Du bezahlst für jede Lüge
Ab 12
Ab 12
Eden - Du bezahlst für jede Lüge
Schmetterlinge im Bauch oder nur Dollarzeichen in den Augen? In "Eden - Du bezahlst für jede Lüge" werden Singles ins Paradies geschickt, um die große Liebe ganz ohne Lügen zu finden. Studien belegen: Ein Drittel der Deutschen flunkert schon beim ersten Date. Das Gehalt? Aufgestockt. Der Bodycount? Halbiert. Noch Kontakt zum Ex? Niemals. Damit ist in "Eden" Schluss: Wer flunkert, verliert nicht nur sein Gesicht, sondern bares Geld.
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn