Versuchung und VertrauenJetzt kostenlos streamen
Eden - Du bezahlst für jede Lüge
Folge 7: Versuchung und Vertrauen
39 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12
Jamie sorgt sich um Robertos Tempo, dem es wiederum zu langsam geht. Roberto lügt beim Test und sucht die Nähe zu Ann Marie, die ihn prompt zum Date mitnimmt. Coco gibt offen zu, seit Samiras Einzug eifersüchtig auf sie und Slei zu sein. Auch bei Julia und Philip zeigen sich Erkenntnisse: Philip lügt einmal im Raum der Wahrheit, Julia pflückt zwei Äpfel. Sie ist erleichtert, denn seine Versicherung, es ernst mit ihr zu meinen, entsprach der Wahrheit.
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Eden - Du bezahlst für jede Lüge
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn