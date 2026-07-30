Eden - Du bezahlst für jede Lüge
Folge 10: Auf dem Prüfstand
45 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12
Nach einer folgenschweren Entscheidung geraten die Fronten in der Villa weiter ins Wanken. Zwischen Roberto und Nico entbrennt ein Konkurrenzkampf um Jamie, während Coco mit Nicos Ehrlichkeit zu kämpfen hat. Im Raum der Wahrheit stehen Nico sowie Slei und Samira auf dem Prüfstand. Außerdem zeigt eine Challenge, wer die Singles am meisten überzeugen kann - und neue Gefühle werden auf die Probe gestellt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eden - Du bezahlst für jede Lüge
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn