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Eden - Du bezahlst für jede Lüge

Auf dem Prüfstand

JoynStaffel 1Folge 10vom 13.08.2026
Auf dem Prüfstand

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Eden - Du bezahlst für jede Lüge

Folge 10: Auf dem Prüfstand

45 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12

Nach einer folgenschweren Entscheidung geraten die Fronten in der Villa weiter ins Wanken. Zwischen Roberto und Nico entbrennt ein Konkurrenzkampf um Jamie, während Coco mit Nicos Ehrlichkeit zu kämpfen hat. Im Raum der Wahrheit stehen Nico sowie Slei und Samira auf dem Prüfstand. Außerdem zeigt eine Challenge, wer die Singles am meisten überzeugen kann - und neue Gefühle werden auf die Probe gestellt.

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