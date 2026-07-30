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Eden - Du bezahlst für jede Lüge

Liebe, Lügen, Konsequenzen

JoynStaffel 1Folge 11vom 20.08.2026
Liebe, Lügen, Konsequenzen

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Eden - Du bezahlst für jede Lüge

Folge 11: Liebe, Lügen, Konsequenzen

43 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12

Nach der Party sorgen neue Erkenntnisse für Unruhe in der Villa. Vor allem zwischen Roberto und Jamie spitzen sich die Spannungen weiter zu. Auch Nico steht erneut im Mittelpunkt und bringt mit seinem Verhalten mehrere Beziehungen ins Wanken. Im Raum der Wahrheit sorgt Jamie mit ihren Antworten für Gesprächsstoff und bei der Lügenzeremonie wartet die nächste Überraschung auf die Singles.

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