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Eden - Du bezahlst für jede Lüge

Der Schein trügt

JoynStaffel 1Folge 8vom 06.08.2026
Der Schein trügt

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Eden - Du bezahlst für jede Lüge

Folge 8: Der Schein trügt

44 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12

Roberto sorgt nach seinem Date mit Ann Marie für Spannungen mit Jamie. Gleichzeitig bringt Neuankömmling Nico frischen Schwung in die Villa und weckt direkt Cocos Interesse. Auch zwischen Slei, Julia und Phillip kommt es zu Streit und Missverständnissen. Im Raum der Wahrheit muss Ann Marie zum Lügendetektor - und bei der Lügenzeremonie wartet eine überraschende Erkenntnis auf die Gruppe.

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