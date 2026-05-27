Ein Engel auf Erden
Folge 15: Die Reifeprüfung
46 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 6
Jonathan und Mark werden als Aushilfslehrer an eine Highschool versetzt. Während Jonathan sich in Geschichte versucht, muss sich Mark als Volleyball-Trainer in der Mädchenklasse bewähren. Zudem laufen die Vorbereitungen zum Abschlussball auf Hochtouren. Die beiden bekommen die Rivalitäten und pubertären Schwierigkeiten hautnah mit. Jonathan und Mark helfen den jungen Leuten, ihre Probleme zu überwinden ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ein Engel auf Erden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Beta Film GmbH